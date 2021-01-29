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16:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф из Италии снял уникальную «радужную» Луну

Он ждал этого несколько лет

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Итальянский фотограф Альберто Гицци Паницца смог запечатлеть редкое и очень необычное явление. Он сфотографировал в ночном небе вокруг Луны яркий радужный круг.

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Это живописное зрелище называется лунной короной. Круглая радуга появляется в ночном небе, когда Луна светит сквозь очень тонкие облака. Лунный свет отражается от отдельных капель воды или кристалликов льда примерно одинакового размера, находящихся в прозрачном облаке, и образует радужное свечение.

Фотограф рассказал, что в течение нескольких лет неоднократно видел это явление в небе над своим родным городом Парма, но лишь сейчас удалось снять его на камеру.

Альберто пояснил, что сделал в ту ночь целую серию снимков радужной Луны, а затем объединил большую часть из них в одно изображение. Таким образом он смог передать не только цвета радуги и прозрачную структуру облаков, но и детализировал поверхность самой Луны.

Екатерина Гура

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