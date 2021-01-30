Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 январяДень круассана, основание "Мосфильма", экологическая катастрофа на Дунае и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Крещенские купания
22Быт советских студентов
10:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 30 января: готовимся к морозам

30 января церковь чтит память преподобного Антония Великого. В народе день носит название Антон Перезимник или Антонина Перезимняя.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

«Антонина — зиме половина», — говорили крестьяне и верили, что тепло приходит только в этот день, а затем мороз крепчает.

«Хитер Антон со всех сторон», «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет», — приговаривали в народе.

На Антонину крестьяне пекли толокняные колобки и следили за погодой. Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы. Идет снег — весна поздней будет. Птицы утром громко щебечут — к похолоданию.

Если ночью облачно — будет хороший урожай зерновых. Ясное небо и лунная ночь — будет мало урожая.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Мостовой: «Не удивлён, что Овчинникова и Онопко убрали из ЦСКА»
Норвежец Крюгер прокомментировал победу Большунова на этапе КМ
Горячие темы на Авто
Абстракция -- 223
Почему так происходит? 184
Практика прививки - кто делал? 162
А хорошая ныне Пятница, товарищи! 128
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Дети
Беременная Перминова показала фото с мужем-миллиардером Модель готовится в четвертый раз стать мамой
Леди
«Жизнь и творчество неотделимы» Главные высказывания Ланового Не стало актера Василия Ланового
Новости партнеров
Что нужно делать, если вы увидели монету в ручке двери авто
Новые цены. Изменение цен на техосмотр оценил автоэксперт Петр Шкуматов
Отмена штрафов. Петр Шкуматов про изменения в системе штрафов
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»