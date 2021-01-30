Народные приметы на 30 января: готовимся к морозам
30 января церковь чтит память преподобного Антония Великого. В народе день носит название Антон Перезимник или Антонина Перезимняя.
30 января церковь чтит память преподобного Антония Великого. В народе день носит название Антон Перезимник или Антонина Перезимняя.
«Антонина — зиме половина», — говорили крестьяне и верили, что тепло приходит только в этот день, а затем мороз крепчает.
«Хитер Антон со всех сторон», «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет», — приговаривали в народе.
На Антонину крестьяне пекли толокняные колобки и следили за погодой. Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы. Идет снег — весна поздней будет. Птицы утром громко щебечут — к похолоданию.
Если ночью облачно — будет хороший урожай зерновых. Ясное небо и лунная ночь — будет мало урожая.