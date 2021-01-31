В США световые столбы появились на фоне «волчьей» луны

Пейзажный фотограф из США, известный в соцсетях под ником @ID_Photo_Graphy, успел запечатлеть редкое атмосферное явление — световые столбы на фоне «волчьего» полнолуния.
Впечатляющие снимки сделаны на полуострове Куино в штате Мичиган.
Световые столбы появляются зимой при определенных погодных условиях над луной, солнцем, звездами или искусственными источниками света, например, фонарями. Крошечные плоские кристаллы льда в атмосфере отражают свет под определенным углом.
«Волчьей» луной называют первое полнолуние в году. Название пришло из США: коренные американцы считали, что во время январского полнолуния волки воют по ночам чаще обычного, хотя современные ученые опровергают это наблюдение.