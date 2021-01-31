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14:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США световые столбы появились на фоне «волчьей» луны

Красивое и редкое атмосферное явление.

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Пейзажный фотограф из США, известный в соцсетях под ником @ID_Photo_Graphy, успел запечатлеть редкое атмосферное явление — световые столбы на фоне «волчьего» полнолуния.

Впечатляющие снимки сделаны на полуострове Куино в штате Мичиган.

Световые столбы появляются зимой при определенных погодных условиях над луной, солнцем, звездами или искусственными источниками света, например, фонарями. Крошечные плоские кристаллы льда в атмосфере отражают свет под определенным углом.

«Волчьей» луной называют первое полнолуние в году. Название пришло из США: коренные американцы считали, что во время январского полнолуния волки воют по ночам чаще обычного, хотя современные ученые опровергают это наблюдение.

«Волчья» луна над Фенскими болотами, Англия
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