Ученый РАН оценил опасность надвигающейся на Россию магнитной бури

По его словам, если метеозависимому человеку сказать о ее приближении, то он почувствует недомогание, а если не сообщать, то плохо он себя не почувствует.
Ученый подчеркнул, что ежедневные стрессы намного сильнее влияют на организм человека, нежели магнитные бури.
«Есть данные, что действительно каким-то образом магнитные бури влияют на самочувствие людей. Но они статистические и к конкретному человеку неприменимы. Да, во время бурь несущественно повышается вероятность каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни», — заявил он телеканалу «Звезда».
Вибе также сообщил, что на Земле начинается максимум солнечной активности. По его словам, это 25-й по счету 11-летний цикл и на протяжении этого цикла магнитные бури перестают быть каким-то выдающимся событием.
В этот период, по его словам, могут происходить незначительные сбои в работе энергосистем.
Кроме того, эксперт усомнился, что магнитные бури могут оказывать влияние на миграцию животных и птиц.
О том, что на территории России 1 февраля из-за усиления солнечного ветра пройдет геомагнитная буря, ранее в воскресенье сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA). Пo инфoрмации учeных, буря будeт слабoй, урoвня G1.