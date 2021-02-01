Млечный Путь и океан: фотограф показал завораживающий таймлапс
Абсолютно космическое зрелище
Абсолютно космическое зрелище
Австралийский фотограф Дэвид Магро показал невероятный таймлапс ночного неба, снятый на Центральном побережье в Новом Южном Уэльсе.
Короткий ролик начинается с вида на океан и серого неба, затянутого густыми облаками, но уже через несколько секунд облака отступают, и зрителям открывается невероятная картина яркого Млечного Пути, множества звезд и падающих метеоров.
По словам Магро, он переживал, что тучи испорят съемку, но, к счастью, они быстро рассеялись, и ему удалось снять все так, как и было запланировано.
Всего съемка длилась около четырех часов, и за это время фотограф сделал более 500 снимков, которые и стали основой для таймлапса.
Екатерина Гура