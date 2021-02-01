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17:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Млечный Путь и океан: фотограф показал завораживающий таймлапс

Абсолютно космическое зрелище

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Австралийский фотограф Дэвид Магро показал невероятный таймлапс ночного неба, снятый на Центральном побережье в Новом Южном Уэльсе.

Короткий ролик начинается с вида на океан и серого неба, затянутого густыми облаками, но уже через несколько секунд облака отступают, и зрителям открывается невероятная картина яркого Млечного Пути, множества звезд и падающих метеоров.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Магро, он переживал, что тучи испорят съемку, но, к счастью, они быстро рассеялись, и ему удалось снять все так, как и было запланировано.

Всего съемка длилась около четырех часов, и за это время фотограф сделал более 500 снимков, которые и стали основой для таймлапса.

Екатерина Гура

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