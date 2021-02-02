В космосе нашли «очень скромную» галактику
Но она не так проста, как кажется на первый взгляд.
Но она не так проста, как кажется на первый взгляд.
Галактика UGC 3855 в созвездии Рыси кажется довольно скромным космическим объектом. Ее почти что затмевает яркая звезда на переднем плане. Но если присмотреться внимательнее, выяснится, что галактика не так проста, как кажется на первый взгляд, говорят астрономы.
Новый подробный снимок UGC 3855 получил космический телескоп «Хаббл». Если присмотреться, можно различить, как молодые голубые звезды вместе с темными пятнами пыли формируют красивую структуру рукавов спиральной галактики.
«UGC 3855 — это космическая красота, которую стоит созерцать», — пишет официальный сайт «Хаббла».
Анна Лысенко