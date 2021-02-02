Астрономы получили необычный снимок Луны
Очень детальное изображение сделано прямо с Земли.
Очень детальное изображение сделано прямо с Земли.
Получать сверхдетальные снимки Луны теперь можно прямо с Земли, доказали в компании Raytheon Intelligence & Space из США.
Инженеры компании разработали экспериментальную технологию для радиотелескопа
В качестве примера в компании продемонстрировали подробно изображение места посадки «Аполлона-15» в 1971 году рядом с горой Хэдли и скоплением кратеров Южный Кластер.
По словам исследователей, усовершенствовав эту технологию, можно будет с помощью наземных телескопов подробно изучать даже такие отдаленные объекты, как Нептун.
Анна Лысенко