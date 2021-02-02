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15:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы получили необычный снимок Луны

Очень детальное изображение сделано прямо с Земли.

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Источник: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI

Получать сверхдетальные снимки Луны теперь можно прямо с Земли, доказали в компании Raytheon Intelligence & Space из США.

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Инженеры компании разработали экспериментальную технологию для радиотелескопа Грин-Бэнк в Западной Виргинии, сообщает Science Alert. Отражая радиолокационный сигнал от поверхности Луны, новый инструмент смог достичь впечатляющего разрешения, показывая объекты размером до 5 метров.

В качестве примера в компании продемонстрировали подробно изображение места посадки «Аполлона-15» в 1971 году рядом с горой Хэдли и скоплением кратеров Южный Кластер.

По словам исследователей, усовершенствовав эту технологию, можно будет с помощью наземных телескопов подробно изучать даже такие отдаленные объекты, как Нептун.

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