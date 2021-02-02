В январе солнце светило в Петербурге всего 10 часов
А вот февраль может больше порадовать жителей города.
А вот февраль может больше порадовать жителей города.
Судя по подсчётам синоптиков, в январе жители Петербурга явно испытали нехватку витамина D, поскольку за целый месяц солнце можно было наблюдать всего в течение 9,8 часа. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
— Солнце светило 9,8 часа. Было всего пять дней. Всё в середине месяца во время мороза. Это мало, бывает и больше 20 часов. В 2006 и 2014 годах было больше 28 солнечных часов, — рассказал специалист.
Однако февраль ещё может порадовать жителей Петербурга. По словам синоптика, в ближайшие дни в город придут морозы, а вместе с ними и ясное солнце.