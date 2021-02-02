Сурок Фил предсказал позднюю весну
Как проинформировали организаторы ежегодного мероприятия, ожидаются «еще шесть недель зимы».
Как проинформировали организаторы ежегодного мероприятия, ожидаются «еще шесть недель зимы».
Пятикилограммовый Фил был извлечен рано утром из своей норы на холме
Прогноз огласил Джефф Ланди — президент так называемого Внутреннего круга, объединяющего тех местных жителей, кто на протяжении многих лет соблюдает эту традицию. Ланди от лица Фила констатировал, что ранней весны в этом году ждать не приходится. «Еще шесть недель зимы», — объявил президент Внутреннего круга.
Традиционно на холм
Традиция определять приход весны, наблюдая за поведением грызуна, пришла в Северную Америку вместе с иммигрантами из Германии. Роль предсказателя погоды в Германии в XIX веке выполнял барсук. В штате Пенсильвания барсуков нет, поэтому переселенцы возложили эту задачу на сурка, полный титул которого — «Панксатони Фил, провидец из провидцев, мудрейший из мудрецов, величайший из предсказателей, полномочный провозвестник погоды».
По данным
По данным местного издания Stormfax Almanac, которое ведет статистику предсказаний сурка, его прогнозы сбывались лишь в 39% случаев. В общей сложности сурок делал прогноз в 135-й раз.