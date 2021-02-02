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16:53 (мск), источник: ТАСС

Сурок Фил предсказал позднюю весну

Как проинформировали организаторы ежегодного мероприятия, ожидаются «еще шесть недель зимы».

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10
фотографий
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фотографий

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Американский «народный метеоролог» сурок Фил из городка Панксатони в штате Пенсильвания предсказал во вторник, что весна в этом году наступит поздно. Трансляция ежегодного мероприятия, проходящего на этот раз без зрителей и при соблюдении санитарных ограничительных норм, ведется на сайте местного «Клуба сурка».

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Пятикилограммовый Фил был извлечен рано утром из своей норы на холме Гобблер-Ноб. Согласно народному поверью, если сурок пугается своей тени и прячется в нору, то зима продлится еще полтора месяца. Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны. С вечера воскресенья на северо-востоке США шел сильный снегопад, который несколько ослаб в ночь на вторник и не прекратился утром.

Прогноз огласил Джефф Ланди — президент так называемого Внутреннего круга, объединяющего тех местных жителей, кто на протяжении многих лет соблюдает эту традицию. Ланди от лица Фила констатировал, что ранней весны в этом году ждать не приходится. «Еще шесть недель зимы», — объявил президент Внутреннего круга.

Традиционно на холм Гобблер-Ноб, откуда сурку удобнее всего «делать прогноз», съезжаются тысячи туристов. Однако в этом году организаторы заранее предупредили, что в связи с пандемией коронавируса мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Самым преданным поклонникам была предоставлена возможность за $75 изготовить картонную фигуру с их фотографией по пояс. Изображения зрителей были выставлены перед сценой, с которой организаторы оглашали прогноз.

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Традиция определять приход весны, наблюдая за поведением грызуна, пришла в Северную Америку вместе с иммигрантами из Германии. Роль предсказателя погоды в Германии в XIX веке выполнял барсук. В штате Пенсильвания барсуков нет, поэтому переселенцы возложили эту задачу на сурка, полный титул которого — «Панксатони Фил, провидец из провидцев, мудрейший из мудрецов, величайший из предсказателей, полномочный провозвестник погоды».

По данным интернет-портала Penn.live, первым идею отмечать День сурка выдвинул в 1886 году издатель местной газеты Punxsutawney Spirit, а в 1899 году в городке был создан «Клуб сурка». После этого ежегодное паломничество на Гобблер-Ноб, где расположена «официальная резиденция» предсказателя, не прекращалось.

По данным местного издания Stormfax Almanac, которое ведет статистику предсказаний сурка, его прогнозы сбывались лишь в 39% случаев. В общей сложности сурок делал прогноз в 135-й раз.

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