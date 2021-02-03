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14:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Из-за сильного ливня турецкий город Измир оказался под водой (фото)

За восемь часов там выпала месячная норма осадков.

Источник: AP 2020

В начале февраля на запад Турции обрушились сильные дожди. Сообщается, что всего за несколько часов там выпала месячная норма осадков, а из берегов вышли несколько местных рек, в результате чего были затоплены несколько районов города Измир, а также улицы в городах Дикили, Алиага и Фоча.

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В Измире под водой оказались подземные переходы и парковки, а также улицы в центре. Губернатор города Явуз Селим Кешгер призвал граждан не выходить на улицы без необходимости, а госслужащим сократили рабочий день, чтобы они смогли добраться домой.

В соцсетях появились фото затопленных улиц, по которым плавают автомобили. Некоторые из машин практически полностью ушли под воду. Также местные СМИ сообщили об одном погибшем.

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Екатерина Гура

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