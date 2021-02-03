Из-за сильного ливня турецкий город Измир оказался под водой (фото)
За восемь часов там выпала месячная норма осадков.
За восемь часов там выпала месячная норма осадков.
В начале февраля на запад Турции обрушились сильные дожди. Сообщается, что всего за несколько часов там выпала месячная норма осадков, а из берегов вышли несколько местных рек, в результате чего были затоплены несколько районов города Измир, а также улицы в городах Дикили, Алиага и Фоча.
В Измире под водой оказались подземные переходы и парковки, а также улицы в центре. Губернатор города Явуз Селим Кешгер призвал граждан не выходить на улицы без необходимости, а госслужащим сократили рабочий день, чтобы они смогли добраться домой.
В соцсетях появились фото затопленных улиц, по которым плавают автомобили. Некоторые из машин практически полностью ушли под воду. Также местные СМИ сообщили об одном погибшем.
Екатерина Гура