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19:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Молнию в Пекине сняли за секунды до удара

Эффектное зрелище.

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С помощью высокоскоростной съемки ученым удалось запечатлеть вспышку молнии всего за секунды до того, как разряд попал в метеорологическую башню высотой 325 метров в Пекине.

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Электрические «завитки» на видео замедлены более чем в 10 тысяч раз. Благодаря этому мы в деталях можем видеть, как они расползаются по небу и затем вспыхивают. В действительности этот процесс занял всего 2,63 микросекунды.

Запечатленный процесс — один из самых малоизученных, говорят ученые в отчете, опубликованном в Geophysical Research Letters, но современные камеры помогут лучше приблизится к его пониманию.

Анна Лысенко

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