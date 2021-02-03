Молнию в Пекине сняли за секунды до удара
Эффектное зрелище.
Эффектное зрелище.
С помощью высокоскоростной съемки ученым удалось запечатлеть вспышку молнии всего за секунды до того, как разряд попал в метеорологическую башню высотой 325 метров в Пекине.
Электрические «завитки» на видео замедлены более чем в 10 тысяч раз. Благодаря этому мы в деталях можем видеть, как они расползаются по небу и затем вспыхивают. В действительности этот процесс занял всего 2,63 микросекунды.
Запечатленный процесс — один из самых малоизученных, говорят ученые в отчете, опубликованном в Geophysical Research Letters, но современные камеры помогут лучше приблизится к его пониманию.
Анна Лысенко