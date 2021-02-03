Фотограф из Чикаго показал ледяные волны на озере Мичиган

В начале февраля на американский штат Иллинойс обрушилась непогода. В городе Чикаго выпало большое количество снега, а берег озера Мичиган покрылся льдом.
Местный фотограф Крейг Шимала решил не терять времени даром и отправился с камерой документировать последствия природной стихии.
Он снял несколько
Он отметил, что вода в озере была похожа на желеобразный коктейль с большим количеством льда. Он также добавил, что некоторые льдины были довольно большие и собирались в настоящие айсберги, «способные потопить “Титаник”».
Екатерина Гура