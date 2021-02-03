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19:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф из Чикаго показал ледяные волны на озере Мичиган

Мини-айсберги и вода-желе

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В начале февраля на американский штат Иллинойс обрушилась непогода. В городе Чикаго выпало большое количество снега, а берег озера Мичиган покрылся льдом.

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Местный фотограф Крейг Шимала решил не терять времени даром и отправился с камерой документировать последствия природной стихии.

Он снял несколько таймлапс-видео, показывающих береговую линию озера в разное время суток. Крейг опубликовал в Twitter большой тред, в котором описал увиденное.

Он отметил, что вода в озере была похожа на желеобразный коктейль с большим количеством льда. Он также добавил, что некоторые льдины были довольно большие и собирались в настоящие айсберги, «способные потопить “Титаник”».

Екатерина Гура

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