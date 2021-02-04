Синоптики предупредили россиян об аномальных холодах

По словам синоптика, 5 февраля в Москве ожидается 9−11 градусов ниже нуля днем и до 14 градусов ниже нуля ночью. «Шестого февраля еще холоднее — ночью минус 13−18, днем — минус 10−15 градусов. А седьмого февраля ночью до минус 22, днем — до минус 17 градусов», — добавила Паршина.
В начале следующей недели столицу ожидают морозы до минус 26 градусов ночью и 13−18 градусов днем. Холода прогнозируются и в других регионах. Так, по прогнозам синоптиков, на севере Поволжья, в Архангельской и Курской областях пройдут сильные снегопады. В Краснодарском крае, Волгоградской области и Крыму ожидаются дожди со снегом, уточнила эксперт.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что Москву ждут аномальные холода уже в конце текущей недели. По ее словам, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7−8 градусов.