Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
26Объявлен шорт-лист студенческого и молодежного конкурса Sony
18:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пляжи аргентинского курорта покрылись ковром из морской пены

Местные жители и туристы с удовольствием в ней плавают и делают фото на память

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В начале февраля на побережье аргентинского курортного города Мар-дель-Плата появилась густая морская пена. Сильного ветра или шторма, которые часто являются причиной такого природного явления, в этом районе не было, что поставило специалистов в тупик.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

По одной из версий, густая пена могла образоваться благодаря смешению морских волн с органическим веществом, присутствующим на атлантическом побережье Аргентины. Проведенные анализы показали, что пена не представляет опасности для людей, а потому отдыхающие с энтузиазмом принялись плавать в необычном океане и делать снимки на память.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Hi-Tech
Что творилось в московском метро 86 лет назад Показываем архивные фото
Горячие темы на Авто
Алексей конечно ТИТАН. Одним своим "последним" словом он просто убил, фигурально разумеется всю эту камарилью. 837
Вы в стране Советской жили... что вы ели? что вы пили? 565
А правда, что цены на квартиры в Санкт-Петербурге сравнялись с Московскими? 307
Мечта. 276
Кино
Петренко и Гусева снимаются вместе: первые фото с площадки Актеры заняты в фильме о блокаде Ленинграда «Африка»
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Дети
Беременным россиянкам хотят ежемесячно выплачивать по 20 тысяч Законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы
Леди
Глюкоза, Барановская, Долина на музыкальном фестивале Звезды посетили праздник молодых исполнителей.
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»