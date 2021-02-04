Пляжи аргентинского курорта покрылись ковром из морской пены
Местные жители и туристы с удовольствием в ней плавают и делают фото на память
Местные жители и туристы с удовольствием в ней плавают и делают фото на память
В начале февраля на побережье аргентинского курортного города
По одной из версий, густая пена могла образоваться благодаря смешению морских волн с органическим веществом, присутствующим на атлантическом побережье Аргентины. Проведенные анализы показали, что пена не представляет опасности для людей, а потому отдыхающие с энтузиазмом принялись плавать в необычном океане и делать снимки на память.
Екатерина Гура