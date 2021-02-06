Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля повысят социальные выплаты Кто станет получать больше
Фоторепортажи
26Объявлен шорт-лист студенческого и молодежного конкурса Sony
21Скончался Василий Лановой
05:51 (мск), источник: Известия

Вильфанд рассказал о радиационном охлаждении европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что мороз на европейской части России в ближайшие дни продолжит усиливаться и будет объясняться, в том числе, так называемым радиационным охлаждением.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 36% 756 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: РИА "Новости"

В субботу температура будет ниже климатической ночью на 5 градусов, а в воскресенье — на 7 градусов. По прогнозам синоптика, ночные температуры в центральной части европейской территории составят -20 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметки −15…−11 градусов.

«На следующей неделе подойдет циклон, в тылу которого происходит перенос очень холодных воздушных масс сначала с Баренцева моря, а затем и с северо-востока — с Ямала, Карского моря, Новой Земли. Ночью воздух будет остывать до минус 23−25 градусов», — цитирует его «Российская газета» в субботу, 6 февраля.

Новость
Панды в снегу. Обитатели зоопарка в Вашингтоне радуются холодам

По словам специалиста, эти холода связаны с тем, что с понедельника начнет расти давление, и установится антициклональный характер погоды. В свою очередь, приток холодного воздуха и антициклон провоцирует еще один процесс — так называемого радиационного охлаждения.

«К радиоактивности это никакого отношения не имеет. Просто при малооблачной погоде — при отсутствии облачного “одеяла” — начнется выхолаживание подстилающей поверхности, то есть земля станет отдавать даже через снег свое тепло. Это приведет к выхолаживанию приземного слоя воздуха», — отметил Вильфанд.

При этом синоптик отметил, что, несмотря на морозную погоду, ощущения при нахождении на улице будут другие, чем в выходные, когда похолодание только начнется, так как будет невысокий уровень влажности и появится солнце.

По словам Вильфанда, установится «настоящая пушкинская погода» с морозом и солнцем. При этом он уточнил, что февральские морозы являются редким явлением. Так, в последний раз они были в 2006 году, когда столбики термометров опустились до отметки −25…−30 градусов.

Накануне синоптик уже предупреждал жителей европейской части России о надвигающейся волне аномального холода. Понижение температуры затронет центр европейской части России, Северо-западный федеральный округ, Черноземье и юг страны.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Право на права: может ли человек с инвалидностью быть таксистом
На линии огня: двое агентов ФБР погибли в перестрелке во Флориде
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Секта Сати Казановой оказалась опасной для жизни
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно
Проценко раскрыл одну смертельную особенность КОВИДа
Авто
Тотальная безопасность: проверь, хороший ли ты водитель От чего зависит безопасность на дороге? Соблюдение ПДД? Опыт водителя? Техническое состояние автомобиля? Проверьте свои знания, получите полезную информацию и не упустите шанс выиграть призы
Кино
Ходченкова, Собчак с мужем, Табаков на показе фильма Литвиновой Премьеру драмы «Северный ветер» посетили главные звезды российской киноиндустрии
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 372
Беседа о менструации 295
Выплаты беременным 249
О вкусах не спорят? 181
Леди
Поклонники перестали узнавать 51-летнюю Татьяну Буланову В сети считают, что певица чрезмерно увлеклась пластикой
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»