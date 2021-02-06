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15:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Американец провел 7 дней в лесу, доверившись навигатору

Его обнаружили чудом.

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В Калифорнии спасли мужчину, который потерялся во время сильного снегопада в горах Сьерра-Невада и провел 7 дней в лесу.

29-летний Харланд Эрлз ехал из Грасс-Вэлли в соседний город к другу на день рождения. Обычно такая поездка занимала менее 2 часов, но из-за метели автомагистраль закрыли. Эрлз стал искать альтернативный маршрут по GPS-навигатору, сообщает CNN.

Навигатор показал дорогу через горный перевал, и мужчина решил рискнуть. Однако он не учел, что эта местность зимой практически неприступна. Скоро его автомобиль застрял в глубоком снегу.

Эрлз привязал к шинам небольшие ветки в надежде, что это поможет улучшить сцепление, и авто выедет из сугроба. В процессе намок и выключился его телефон.

В машине у американца хранилось несколько пакетов с лапшой быстрого приготовления. Он засыпал телефон сухой лапшой в надежде, что она вытянет воду. На это ушло три дня. Но когда телефон включился, оказалось, что в этой местности нет сигнала.

К этому времени семья Эрлза уже обратилась к спасателям, которые организовали поисковые группы. Тем временем над перевалом разразился новый снежный шторм, и авто мужчины засыпало еще больше.

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Эрлз выжил благодаря тому, что в автомобиле у него был небольшой запас еды, зимняя одежда и походная печь на пропане. Но когда его запасы начали подходить к концу, мужчина впал в отчаяние. На седьмой день он взял телефон, который не хотел заряжаться больше, чем на 50%, покинул авто и начал протаптывать туннель, привязав к ногам два сноуборда в качестве снегоступов.

Американец смог подняться на вершину небольшой горы, поймать сигнал и позвонить на номер службы спасения. Звонок быстро прервался, но оператор успел определить местонахождение Эрлза.

Мужчину довольно быстро обнаружила команда спасателей на вертолете. Эрлз отказался от госпитализации, сообщив, что просто очень устал, проголодался и замерз. По словам его матери, сейчас он дома и чувствует себя хорошо.

Анна Лысенко

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