Необычный ледяной «вулкан» в Казахстане показали с дрона
Эта достопримечательность появляется только зимой.
Эта достопримечательность появляется только зимой.
Каждую зиму в Алматинской области появляется ледяной «вулкан», полюбоваться которым спешат тысячи туристов.
Впечатляющее видео казахстанской достопримечательности, снятое с помощью беспилотника, опубликовал фотограф Анзор Гасаев.
Необычное образование находится между селами Кеген и Шырганак в 4 часах езды от
Эффект извержения создает артезианская вода. Она бьет
Анна Лысенко