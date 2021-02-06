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15:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Необычный ледяной «вулкан» в Казахстане показали с дрона

Эта достопримечательность появляется только зимой.

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Каждую зиму в Алматинской области появляется ледяной «вулкан», полюбоваться которым спешат тысячи туристов.

Впечатляющее видео казахстанской достопримечательности, снятое с помощью беспилотника, опубликовал фотограф Анзор Гасаев.

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Необычное образование находится между селами Кеген и Шырганак в 4 часах езды от Алма-Аты по дороге в Кольсайские озёра.

Эффект извержения создает артезианская вода. Она бьет из-под земли и замерзает в холодное время года. Высота «вулкана» может достигать 14 метров. При этом каждый год у него разная форма — в зависимости от ветра и других погодных условий.

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Анна Лысенко

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