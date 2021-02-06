February 2, 2021
Фотограф показал, как мыльные пузыри замерзают на морозе
Неуловимая магия.
Неуловимая магия.
Фотограф Крис Ратцлафф из Канады, который называет себя «охотником за неуловимыми вещами», показал в таймлапсе, как замерзают на морозе мыльные пузыри.
Чтобы мыльный пузырь застыл наверняка, используют мыльный раствор с добавлением глицерина. Температура воздуха при этом должна быть не выше минус 7−8 градусов Цельсия. Такую зимнюю забаву часто практикуют не только дети, но и фотографы, чтобы запечатлеть красивые узоры, появляющиеся на поверхности пузыря.
Сделать это непросто, ведь пузыри часто и быстро лопаются, а «орнаменты» на них едва заметны. Но Ратцлафф использовал макрообъектив, а также раствор «с секретом», добавив в него кукурузный сироп и немного сахара.
Анна Лысенко