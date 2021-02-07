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10:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 7 февраля: делаем прогноз на следующую зиму

А птицы расскажут, ждать ли потепления.

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Источник: Агентство «Москва»

7 февраля в народе — Григорьев день, или Григорий Богослов. Уже звенит первая капель с крыш домов при морозе, ведь солнце светит ярче.

Считается, какая погода будет на Григория с утра до полудня, такая погода будет и в первую половину следующей зимы. Какова погода с обеда до вечера — такова она будет во вторую половину следующей зимы.

Если в этот день выпал снег, значит, зима уже не будет суровой. Но сильный снегопад в Григорьев день также сулит раннюю осень.

Синицы щебечут сильнее, чем обычно, — вскоре ударят крепкие морозы. А вот воробьи обычно кричат к оттепели. На потепление или приближающийся мокрый снег указывают и потемневшие деревья.

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