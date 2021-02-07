It's cold enough in Calgary today that I used a frozen towel as a toboggan ? pic.twitter.com/i0itJmXp3U— Kyle Brittain (@KyleTWN) February 7, 2021
Житель Канады соорудил сани из полотенца (видео)
Забавный «лайфхак».
Забавный «лайфхак».
Житель канадского города Калгари Кайл Бриттен показал, как «построить» тобогган из обычного полотенца.
Тобогган — это бесполозные сани, использовавшиеся коренными американцами. Их современный пластиковый вариант можно купить в любом спортивном магазине Канады. Но Бриттен, который возглавляет местное отделение крупнейшего погодного сервиса Канады, решил в шутку продемонстрировать «инженерную» мощь канадского мороза.
Кайл намочил обычное банное полотенце в душе и дал ему замерзнуть на улице, придав форму тобоггана. Когда «сани» были готовы, Бриттен несколько раз прокатился на них с горки — сидя и стоя.
Анна Лысенко