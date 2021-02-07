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14:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Житель Канады соорудил сани из полотенца (видео)

Забавный «лайфхак».

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Житель канадского города Калгари Кайл Бриттен показал, как «построить» тобогган из обычного полотенца.

Тобогган — это бесполозные сани, использовавшиеся коренными американцами. Их современный пластиковый вариант можно купить в любом спортивном магазине Канады. Но Бриттен, который возглавляет местное отделение крупнейшего погодного сервиса Канады, решил в шутку продемонстрировать «инженерную» мощь канадского мороза.

Кайл намочил обычное банное полотенце в душе и дал ему замерзнуть на улице, придав форму тобоггана. Когда «сани» были готовы, Бриттен несколько раз прокатился на них с горки — сидя и стоя.

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