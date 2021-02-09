Под разным градусом: эта зима бьет рекорды по перепадам температуры
Эксперты отмечают всё большее «расшатывание» климата, но прихода весны ожидают по графику.
Эксперты отмечают всё большее «расшатывание» климата, но прихода весны ожидают по графику.
Хотя подводить итоги зимы еще рано, уже можно сказать, что в этом году она выдалась существенно более холодной по сравнению с прошлой. И осадков выпало значительно выше, чем год назад. Однако на 8 февраля нынешняя зима все еще остается на пару градусов теплее климатической нормы, рассказал «Известиям» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
— Одним из наиболее характерных признаков зимы сезона-2020/21 стала более частая и резкая смена погодных процессов. В качестве примера: на юге России в январе и феврале в отдельные дни фиксировали рекордное тепло — до +20 градусов, которое мгновенно сменялось обильными снегопадами, когда выпадало по 20 см снега. А на Урале и в Приволжье морозы до -30 градусов резко сменялись околонулевой температурой и дождями, — отметил специалист.
Зима теплеет примерно со скоростью 0,5 градуса за десятилетие, но при этом наблюдается большая межгодовая изменчивость. Например, в прошлом году зима выдалась рекордно теплой, а в этом — заметно холоднее. Так будет происходить и дальше, считает директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
По мере того как теплеет Арктика, граница между северной полярной областью и умеренными широтами становится более подвижной. Вторжение воздушных масс с Арктики и с юга наблюдалось всегда, но сейчас этот процесс стал более интенсивным. Поэтому мы видим непривычно резкую перемену погоды. И действительно, размах порой достигает 20 градусов за
один-двадня.
Это вполне закономерно, отметил он, физика процессов говорит о том, что произошло усиление парникового эффекта. Именно он «расшатывает» климат, и этот процесс только нарастает.
— К примеру, будет наблюдаться всё более неравномерное выпадение осадков. Если говорить про европейскую часть России, то осадков и снега станет больше, при этом выпадать они начнут за меньшее количество раз. То есть не за пять небольших снегопадов, а за один сильный, — подчеркнул специалист.
Для столичного региона прошлая зима стала рекордно теплой — на 8 градусов выше нормы. Нынешние декабрь и январь оказались существенно холоднее — на 8 февраля средняя температура в столице держится в районе -6 градусов, что лишь на два градуса превышает климатическую норму, рассказал Михаил Леус.
— Интересная картина наблюдается и по осадкам. Пока что их выпало меньше, чем в прошлом году: 102 мм, тогда как в прошлом году — 128 мм. При этом максимальный снежный покров в прошлом году составил 11 см, а в этом — уже больше 40 см. Это связано с тем, что
В прошлую зиму в столице отметили 10 тепловых рекордов, добавил Михаил Леус. А в этом пока только один и, вероятно, больше мы их в этом зимнем сезоне не увидим, считает он.
— Сейчас в Москве температура существенно ниже нормы, на 6−10 градусов. Нас ждет некоторое потепление, но мы всё равно останемся в зоне низких температур, — отметил эксперт.
Велика вероятность того, что до конца февраля мы еще не раз увидим на термометре отметку в -20 градусов.
— Хотя это не значит, что в марте не будет оттепелей или, наоборот, заморозков. Может быть и то, и другое, — уточнил Михаил Леус.
Эта зима действительно характерна большими температурными контрастами или аномалиями, подтвердила ведущий научный сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии главной геофизической обсерватории им. А. Воейкова Виктория Мирвис.
— Аномалиями мы называем отклонения от средних многолетних значений. Этой зимой мы наблюдаем, что область с температурой выше нормы соседствует с областью, где температура ниже нормы. Это связано с режимом циркуляции атмосферы: активно идут атмосферные процессы — циклоны и антициклоны, которые перемещаются и вызывают резкие смены погоды, — объяснила она.
Например, средние температуры в центральной России в этом году ниже прошлогодних, а вот в Краснодарском крае январь побил рекорды по теплу. Так, в Сочи 13 января был зафиксирован 21 градус тепла. За всю историю метеонаблюдений это стало абсолютным рекордом.
Погодные контрасты влияют на растения. Так, в декабре 2019 года в Москве
В целом же в отличие от прошлого года растения хорошо переносят нынешнюю холодную и снежную зиму в центральной России, отметил в разговоре с Известиями биолог, агроном Михаил Воробьев.
— Прошлая зима была теплой и малоснежной. Казалось бы, всё должно было распуститься к лету, но этого не произошло. У клубники, например, период вегетации задержался на 10 дней, в отсутствие морозов выжило большое количество насекомых, патогенов и возбудителей болезней. Урожай созрел позднее и оказался меньше обычного. Если есть мороз, но нет снега, вымерзают все луковичные и травянистые растения, потому что снег, как одеяло, защищает их от низких температур. Климат же нынешней зимы — наиболее подходящий для нашей полосы, — рассказал агроном.
Различные ЧП нынешней зимы связаны с объемом выпавших за один раз осадков, поэтому весной стоит ожидать увеличения числа лавин, паводков и селей, подчеркнул Алексей Кокорин.