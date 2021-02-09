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10:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Камера для изучения темной энергии сделала необычный снимок галактики

Красивая структура находится на расстоянии приблизительно 15 миллионов световых лет от нас.

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Источник: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA

Камера Dark Energy Camera (DECam), созданная для изучения темной энергии, сделала самый четкий и подробный из имеющихся снимок спиральной галактики с перемычкой M 83, известной также как Южная Вертушка.

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М 83 в созвездии Гидра находится на расстоянии приблизительно 15 миллионов световых лет от нас, что делает ее нашей «соседкой». Она намного меньше Млечного Пути. Диаметр М 83 составляет «всего» 50 тысяч световых лет, а размер нашей галактики астрономы оценивают в 100−200 тысяч световых лет. В этой галактике было зарегистрировано шесть сверхновых и вспышка звездообразования.

Поскольку галактика обращена «лицом» к Земле, на фото мы можем наблюдать ее красивую структуру и разноцветные облака пыли и газа. Например, темные «усики» на фото — это полосы пыли, блокирующие свет, а ярко-красные пятна образованы светящимся горячим газообразным водородом, сообщает NOIRLab. На создание этого «портрета» галактики ушло 163 экспозиции и примерно 11,3 часа.

DECam размещена на 4-метровом телескопе имени Виктора Бланко в Межамериканской обсерватории Серро Тололо (CTIO) в Чили. Этот прибор обладает высокой чувствительностью изображения в красной части видимого спектра и в ближней инфракрасной области.

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