Камера для изучения темной энергии сделала необычный снимок галактики
Красивая структура находится на расстоянии приблизительно 15 миллионов световых лет от нас.
Красивая структура находится на расстоянии приблизительно 15 миллионов световых лет от нас.
Камера Dark Energy Camera (DECam), созданная для изучения темной энергии, сделала самый четкий и подробный из имеющихся снимок спиральной галактики с перемычкой M 83, известной также как Южная Вертушка.
М 83 в созвездии Гидра находится на расстоянии приблизительно 15 миллионов световых лет от нас, что делает ее нашей «соседкой». Она намного меньше Млечного Пути. Диаметр М 83 составляет «всего» 50 тысяч световых лет, а размер нашей галактики астрономы оценивают в 100−200 тысяч световых лет. В этой галактике было зарегистрировано шесть сверхновых и вспышка звездообразования.
Поскольку галактика обращена «лицом» к Земле, на фото мы можем наблюдать ее красивую структуру и разноцветные облака пыли и газа. Например, темные «усики» на фото — это полосы пыли, блокирующие свет, а
DECam размещена на 4-метровом телескопе имени Виктора Бланко в Межамериканской обсерватории Серро Тололо (CTIO) в Чили. Этот прибор обладает высокой чувствительностью изображения в красной части видимого спектра и в ближней инфракрасной области.
Анна Лысенко