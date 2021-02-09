В космосе сфотографировали «песочные часы»
Точная причина появления таких объектов неизвестна.
Точная причина появления таких объектов неизвестна.
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал планетарную туманность M1−63, напоминающую по форме песочные часы.
Туманность в созвездии Щит можно наблюдать в Южном полушарии вблизи небесного экватора. Она относится к биполярным — имеющим форму песочных часов, двух лопастей или крыльев бабочки.
Точная причина появления таких объектов неизвестна, но, возможно, необычная структура связана с физическим процессом, называемым биполярным истечением, когда звезда выбрасывает струи с высокой энергий по направлению к обоим полюсам.
Одна из теорий утверждает, что такие струи сталкиваются с окружающим звезду веществом, в результате чего образуются куполообразные структуры в областях столкновения.
Анна Лысенко