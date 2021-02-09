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12:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе сфотографировали «песочные часы»

Точная причина появления таких объектов неизвестна.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, L. Stanghellini
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Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал планетарную туманность M1−63, напоминающую по форме песочные часы.

Туманность в созвездии Щит можно наблюдать в Южном полушарии вблизи небесного экватора. Она относится к биполярным — имеющим форму песочных часов, двух лопастей или крыльев бабочки.

Точная причина появления таких объектов неизвестна, но, возможно, необычная структура связана с физическим процессом, называемым биполярным истечением, когда звезда выбрасывает струи с высокой энергий по направлению к обоим полюсам.

Одна из теорий утверждает, что такие струи сталкиваются с окружающим звезду веществом, в результате чего образуются куполообразные структуры в областях столкновения.

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