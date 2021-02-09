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15:26 (мск), источник: Газета.Ру

Американский биолог рассказала о сдерживающей COVID-19 погоде

Мороз и солнце, а также жаркая летняя ветреная погода затрудняют распространение коронавируса, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Как пояснила специалист, самая благоприятная погода для коронавируса — температура около нуля и низкая степень инсоляции.

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Источник: Reuters

Распространение коронавируса SARS-CoV-2 замедляет морозная и солнечная погода зимой, а также жаркое и солнечное лето, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова на основе соответствующих наблюдений специалистов в Нью-Йорке, Париже и Буэнос-Айресе, опубликованных в журнале Physics of Fluids.

По словам Барановой, вирусу труднее распространяться, если летняя ветреная погода сопровождается низкой влажностью, передает РИА «Новости».

«В любом городе с циклической сменой погоды у вируса будет два пика за год. Слабостью моделирования было то, что ученые не проверили очень холодные температуры. Они не учитывали минус 20, хотя есть впечатление, что если у нас “мороз и солнце; день чудесный”, то этого солнца достаточно для того, чтобы вирус убить», — добавила эксперт.

Как пояснила Баранова, самая благоприятная погода для распространения коронавируса нового типа — температура около нуля и низкая степень инсоляции.

«Сильный ветер высушивает капли и “выдувает” вирус, особенно при низкой влажности, а теплая, влажная, безветренная погода способствует живучести вируса. Однако слабый ветерочек хуже, чем безветренная погода. Движение воздуха переносит вирус на 2−3 метра и увеличивает количество зараженных», — детализировала она.

Впрочем, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев указывает, что морозы в Москве могут загнать людей в торговые центры и кафе, что приведет к росту заболеваемости коронавирусом.

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«Коронавирус передается от человека к человеку. А когда морозы сильные, люди идут в помещение, в этом есть некая опасность. Люди скученно будут находиться и, соответственно, больше могут заражаться», — заявил специалист.

По его словам, в морозы москвичи будут вряд ли гулять на улицах, где проще соблюдать дистанцию.

Малышев призвал надевать маски в местах, где большое скопление людей, в том числе и на остановках общественного транспорта. Для снижения риска заражения врач также посоветовал не забывать о других правилах борьбы с коронавирусом и по возможности оставаться дома.

Качество воздуха может значительно повлиять на течение коронавирусной инфекции, рассказывал «Газете.Ru» врач общей практики Максим Юдичев.

«Легким, которые и так очень сильно нагружены во время болезни, намного комфортнее работать в чистом воздухе. В противном случае силы приходится тратить на фильтрацию», — уточнил он.

Об этом сообщали и немецкие ученые из университета им. Мартина Лютера в городе Галле. По результатам их исследования, в тех регионах Германии, где ранее фиксировался высокий уровень загрязняющих веществ в воздухе, смертность от COVID-19 оказалась выше.

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Израильский ученый Ярон Оген сравнил спутниковые данные о загрязнении и потоках воздуха с информацией о летальности от COVID-19 в Италии, Франции, Испании и Германии.

Выяснилось, что показатели смертности значительны в тех районах, где в воздухе высок уровень диоксида азота — самого распространенного загрязняющего вещества.

Оген отметил, что, попадая в воздух, диоксид азота повреждает дыхательные пути человека, способствует возникновению многочисленных респираторных заболеваний, а также вызывает изменения состава крови, что в итоге приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.

О важности чистого воздуха в пандемию говорила и директор департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра.

«Очевидно, что, если ваши легкие, которые являются основными входными воротами SARS-CoV-2, уже повреждены и уязвимы из-за грязного воздуха, увеличивается риск развития болезни в более тяжелой форме, так как у вас меньше защиты», — объясняла она.

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