Фотограф сделал невероятный снимок самолета на фоне Солнца
Удивительный кадр получился совершенно случайно
Удивительный кадр получился совершенно случайно
Астрофотограф Эндрю Маккарти из Калифорнии уже много лет фотографирует космос и различные космические объекты. Обычно он делает множество снимков, которые затем объединяет в одно общее изображение, получая таким образом большую детализацию и невероятные цвета.
Так получилось и на этот раз: в течение четырех часов Маккарти снимал Солнце, когда на его фоне пролетел самолет.
Отредактировав снимки, Маккарти получил уникальное фото и даже короткое видео, на котором можно проследить, как самолет «разрывает» Солнце, оставляя за собой воздушный след от турбин.
Фотограф отметил, что вероятность такого снимка для него была очень мала, так как он живет далеко от аэропорта, и за годы съемок Солнца ничего подобного запечатлеть ему не удавалось.
Маккарти также решил выяснить, что это был за самолет. Для этого он сопоставил время и место и узнал, что на его снимок попал рейс 425 авиакомпании United Airlines, следовавший из
Екатерина Гура