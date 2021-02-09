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16:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Турист в Гватемале случайно снял на камеру извержение вулкана (видео)

Он планировал просто записать свою утреннюю медитацию.

В соцсетях стало вирусным видео, снятое туристом Хосе Мартинсом в Гватемале.

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В конце января он вместе с друзьями отправился в поездку к одному из самых активных вулканов Центральной Америки — Фуэго.

Компания разбила лагерь на горе недалеко от вулкана, а утром друзья собрались помедитировать, прежде чем отправиться в дальнейший поход. Мартинс решил снять на камеру момент своего умиротворения, когда внезапно позади него Фуэго выбросил в воздух столб дыма и пепла.

Внезапно проснувшийся вулкан сильно впечатлил путешественников, а вернувшись домой, Хосе опубликовал в соцсетях свое видео, быстро ставшее популярным.

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Кстати, по данным организации Volcano Discovery, вулкан Фуэго на протяжении последних столетий находится в состоянии постоянной активности.

Екатерина Гура

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