Турист в Гватемале случайно снял на камеру извержение вулкана (видео)
Он планировал просто записать свою утреннюю медитацию.
Он планировал просто записать свою утреннюю медитацию.
В соцсетях стало вирусным видео, снятое туристом Хосе Мартинсом в Гватемале.
В конце января он вместе с друзьями отправился в поездку к одному из самых активных вулканов Центральной Америки — Фуэго.
Компания разбила лагерь на горе недалеко от вулкана, а утром друзья собрались помедитировать, прежде чем отправиться в дальнейший поход. Мартинс решил снять на камеру момент своего умиротворения, когда внезапно позади него Фуэго выбросил в воздух столб дыма и пепла.
Внезапно проснувшийся вулкан сильно впечатлил путешественников, а вернувшись домой, Хосе опубликовал в соцсетях свое видео, быстро ставшее популярным.
Кстати, по данным организации Volcano Discovery, вулкан Фуэго на протяжении последних столетий находится в состоянии постоянной активности.
Екатерина Гура