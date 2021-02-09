«Зверь с Востока» снова засыпал Европу снегом. Фотографии

Британское метеорологическое агентство предупреждает об экстремальных погодных условиях. «Зверь с востока» пришел в Британию после того, как холодный ветер со стороны России и Скандинавии столкнулись с холодным с атмосферным фронтом «Дарси», образовавшимся над Нидерландами.
Под снежным покровом оказались части Британии, Германии, Бельгии, Нидерландов и других стран. Это привело к нарушениям в работе вакцинационных центров и хаосу на дорогах.
В горах Шотландии во вторник была зафиксирована самая низкая температура за последние 10 лет: -16,7 градусов. Это рекорд для всей Британии.
Снегопад в Британии будет продолжаться еще несколько дней. Правительство ввело «желтую», самую низкую степень опасности на дорогах.
В Нидерландах, где образовался шторм «Дарси», ставший частью второго «Зверя», введен красный уровень опасности, более серьезный, чем в Британии.
Из-за непогоды было прервано железнодорожное и авиасообщение, не везде ходил общественный транспорт.