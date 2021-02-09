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20:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Зверь с Востока» снова засыпал Европу снегом. Фотографии

В Британии и в нескольких странах Европы уже во второй раз в этом году выпал снег. Холодные ветра из России столкнулись с атмосферным фронтом Дарси над Нидерландами, образовав шторм, получивший название «Зверь с востока — 2». Первый «Зверь» засыпал Европу снегом в феврале 2018 года.

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Источник: AFP

Британское метеорологическое агентство предупреждает об экстремальных погодных условиях. «Зверь с востока» пришел в Британию после того, как холодный ветер со стороны России и Скандинавии столкнулись с холодным с атмосферным фронтом «Дарси», образовавшимся над Нидерландами.

Под снежным покровом оказались части Британии, Германии, Бельгии, Нидерландов и других стран. Это привело к нарушениям в работе вакцинационных центров и хаосу на дорогах.

Пляж в британском графстве Эссекс. Прибрежные города на востоке Британии встретили «Зверя» первыми | Источник: PA MEDIA

В горах Шотландии во вторник была зафиксирована самая низкая температура за последние 10 лет: -16,7 градусов. Это рекорд для всей Британии.

Снегопад в Британии будет продолжаться еще несколько дней. Правительство ввело «желтую», самую низкую степень опасности на дорогах.

Полиция в Британии просит людей выезжать на дороги только в случае крайней необходимости | Источник: PA MEDIA
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Снег и рекордно низкая температура в Шотландии не мешают гулять ни людям, ни собакам. Рекорд небывалый для местного населения -17 градусов | Источник: GETTY IMAGES
На улицы Глазго по ночам высыпают лисы | Источник: GORDY MACDONALD
Олени в лондонском Ричмонд-парке | Источник: GETTY IMAGES

В Нидерландах, где образовался шторм «Дарси», ставший частью второго «Зверя», введен красный уровень опасности, более серьезный, чем в Британии.

Из-за непогоды было прервано железнодорожное и авиасообщение, не везде ходил общественный транспорт.

Снег привел к закрытию некоторых железнодорожных станций в Нидерландах | Источник: GETTY IMAGES
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