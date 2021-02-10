Опасную погоду спрогнозировали в 12 регионах России
Работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена на текущей неделе на территории 12 регионов России
Работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена на текущей неделе на территории 12 регионов России
Отмечается, что специaлисты прогнозируют вoзникновение ЧС и прoисшествий, связанных с нaрушением систeм жизнеoбеспечения насeления в Кaмчатском крае, Мaгаданской области, Крыму и Адыгеe, Краснoдарском крaе и всeй тeрритории
Территориальным подразделениям Росгидромета рекомендуется оперативно доводить информацию о прогнозируемой опасной погоде до заинтересованных органов управления для своевременных превентивных мер, передает «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что до середины февраля на большей части европейской территории России и юга Западной Сибири прогнозируется выпадение до 65 мм осадков — почти две месячные нормы.
Это увеличивает риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с снегодождевыми паводками, сходом лавин, селей и оползней на территории горных районов
Ранее, 8 февраля, синоптики предупредили о рекордном снегопаде в столичном регионе в конце недели. Ожидается, что высота снежного покрова вырастет минимум на 20 см.