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04:44 (мск), источник: РБК

В Росгидромете сообщили о возвращении морозов

В европейской части России в первой половине следующей недели ожидается похолодание на 10−15 градусов. Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает «РИА Новости».

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Источник: Агентство «Москва»

По его словам, в понедельник, 15 февраля, а также во вторник, 16 февраля, затоки холодного воздуха могут привести к понижению температуры до минус 20−25 градусов, а местами еще ниже.

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Похолодание будет в Московском регионе, Тверской, Калужской, Тульской областях. «Для второй половины февраля — это опять аномальное похолодание», — отметил Варакин. Синоптик добавил, что к 19-му февраля придет потепление.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РБК, что с 8 по 14 февраля в азиатскую часть России придет аномальное тепло. По прогнозам синоптика, из-за теплых воздушных масс на Тихоокеанском побережье, температурный фон будет выше многолетних значений в ряде регионов на 4−6 градусов, в большинстве регионов — на 8−12 градусов.

В то же время, Вильфанд отмечал, что на всей европейской территории, за исключением юга, в этот период температура будет на 6−13 градусов ниже нормы.

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