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18:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над площадью в Софии зависла гигантская «летающая тарелка»

Очень впечатляющее зрелище.

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10 февраля жители и гости болгарской столицы Софии могли наблюдать необычное и даже немного пугающее зрелище.

В небе над одной из городских площадей зависло гигантское лентикулярное облако, напоминающее НЛО.

Недживан Халил, ставший свидетелем этого редкого природного явления, сфотографировал облако в тот самый момент, когда оно нависло над стоящей на площади машиной, как будто готовясь ее телепортировать.

Отметим, что лентикулярные облака зачастую действительно напоминают «летающие тарелки» своей формой. А еще они известны тем, что могут в течение долгого времени находиться на одном месте не двигаясь даже при сильном ветре.

Екатерина Гура

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