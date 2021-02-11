Над площадью в Софии зависла гигантская «летающая тарелка»

10 февраля жители и гости болгарской столицы Софии могли наблюдать необычное и даже немного пугающее зрелище.
В небе над одной из городских площадей зависло гигантское лентикулярное облако, напоминающее НЛО.
Недживан Халил, ставший свидетелем этого редкого природного явления, сфотографировал облако в тот самый момент, когда оно нависло над стоящей на площади машиной, как будто готовясь ее телепортировать.
Отметим, что лентикулярные облака зачастую действительно напоминают «летающие тарелки» своей формой. А еще они известны тем, что могут в течение долгого времени находиться на одном месте не двигаясь даже при сильном ветре.