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12:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Последствия «Зверя с востока-2» показали из космоса

В Нидерландах наблюдался самый сильный снегопад за последнее десятилетие.

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Источник: ESA

На Нидерланды, Германию и Великобританию обрушилась аномальная снежная буря. Спутник миссии Copernicus Sentinel-3 показал огромные заснеженные площади и штормовые облака с орбиты.

Снегопад пришелся на 6 февраля, но снег до сих пор не растаял, что несвойственно этим регионам. Во всем виноваты аномальные морозы.

Шторм уже назвали «Зверь с востока — 2» (первый «Зверь с востока» обрушился на эти страны в 2018 году). Он образовался, когда холодные ветра из России столкнулись с атмосферным фронтом «Дарси» над Нидерландами. В этой стране наблюдался самый сильный снегопад за последнее десятилетие, который привел к транспортному коллапсу.

Однако не обошлось и без приятных моментов. В Нидерландах наконец проходит столетний фестиваль катания на коньках «Эльфстедентохт». Его не проводили с 1997 года, поскольку лед на реках и каналах не достигал достаточной толщины.

Анна Лысенко

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