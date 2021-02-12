Последствия «Зверя с востока-2» показали из космоса
В Нидерландах наблюдался самый сильный снегопад за последнее десятилетие.
В Нидерландах наблюдался самый сильный снегопад за последнее десятилетие.
На Нидерланды, Германию и Великобританию обрушилась аномальная снежная буря. Спутник миссии Copernicus Sentinel-3 показал огромные заснеженные площади и штормовые облака с орбиты.
Снегопад пришелся на 6 февраля, но снег до сих пор не растаял, что несвойственно этим регионам. Во всем виноваты аномальные морозы.
Шторм уже назвали «Зверь с востока — 2» (первый «Зверь с востока» обрушился на эти страны в 2018 году). Он образовался, когда холодные ветра из России столкнулись с атмосферным фронтом «Дарси» над Нидерландами. В этой стране наблюдался самый сильный снегопад за последнее десятилетие, который привел к транспортному коллапсу.
Однако не обошлось и без приятных моментов. В Нидерландах наконец проходит столетний фестиваль катания на коньках «Эльфстедентохт». Его не проводили с 1997 года, поскольку лед на реках и каналах не достигал достаточной толщины.
Анна Лысенко