Российский космонавт показал необычные серебристые облака
Их серебристое свечение появляется довольно редко.
Их серебристое свечение появляется довольно редко.
Бортинженер Международной космической станции Сергей
«Впервые за время работы МКС-64 мне удалось запечатлеть серебристые облака. Тонкие, полупрозрачные, появляющиеся совсем ненадолго. Это самые высокие облачные образования, возникающие на высотах 70−95 км!» — написал космонавт.
Серебристые облака всегда светятся на фоне сумеречного неба, тогда как другие облака в это время кажутся темной плотной массой. Этот феномен свечения объясняется легко — скрытое за горизонтом Солнце подсвечивает объекты, которые находятся очень высоко над Землей.
Но это не единственная особенность серебристых облаков. Известно, что такие образования появляются, когда водяной пар конденсируется на пылевых частицах в мезосфере и превращается в кристаллы льда. По одной из версий, такая пыль может иметь внеземное, метеоритное происхождение.
Анна Лысенко