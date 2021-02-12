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17:36 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Синоптики предупредили о надвигающемся на ЦФО аномальном холоде

Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе, сообщив, что вслед за снегопадами и метелями в центре Европейской России будут усиливаться морозы.

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Источник: РИА "Новости"

«14—18 февраля на территории ЦФО ожидается аномально холодная погода с температурами на 7−12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 24, минус 30 градусов, днем преобладающая температура воздуха минус 11, минус 17 градусов», — сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Вместе с тем, ожидается сильный снег, который пойдет в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской, Костромской областях, ночью 13 февраля в Брянской, Орловской и Курской областях. 13 февраля и ночью 14 февраля сильный снегопад охватит и северные области Центрального округа, и север Поволжья, пройдет в Тверской и Ярославской областях, уточняется в сообщении.

Ранее москвичей призвали отложить поездки на личных авто на фоне обильного снегопада на позднее время, после 21.00 часа.

Напомним, московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15−20 метров в секунду.

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