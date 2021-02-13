Народные приметы на 13 февраля: сколько продержится мороз
13 февраля на Руси чтили память святителя Никиты, епископа Новгородского. Его просили об избавлении от пожаров и молний, молились, чтобы он предотвратил засуху.
13 февраля на Руси чтили память святителя Никиты, епископа Новгородского. Его просили об избавлении от пожаров и молний, молились, чтобы он предотвратил засуху.
На Никиту красный огонь в печи сулит холодную погоду, а белый теплую, верили в народе. Если дрова в печи шипят, дымят, и никак не загораются, значит быть оттепели.
Гуси и утки купаются в снегу — к оттепели и сырости. Белые облака — к морозу, ясные сумерки — к стуже. Дует ветер, а инея не было — жди бури. Если снег идет, как крупа, целую неделю продержится сильный мороз.
Днем появился иней — ночью снег не пойдет. Вороны громко каркают — к метели или бурану.