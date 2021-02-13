#москва #moscow #снег #сугробы #snow pic.twitter.com/nRfuUIwQZH— Osetrov Aleksey (@OsetrovAleksey) February 13, 2021
Москва утонула в сугробах (фото)
Снегопад полностью прекратится только к вечеру воскресенья.
Снегопад полностью прекратится только к вечеру воскресенья.
За ночь в Москве выпало 15 мм осадков. Это 40% от месячной нормы, сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы в субботу.
В некоторых районах города сугробы выросли до 65−70 см, и это не предел, говорят метеорологи.
С начала снегопада в столице выпало уже 24 мм осадков, что составляет свыше 65% месячной нормы. Накануне снегопад в столице побил суточный рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году.
13 февраля
Синоптики прогнозируют, что снегопад в Москве ослабнет к 15:00 субботы, а полностью прекратится только к вечеру воскресенья.
Ранее Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе, сообщив, что вслед за снегопадами и метелями в центре Европейской России будут усиливаться морозы.
Анна Лысенко