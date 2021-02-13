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11:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Москва утонула в сугробах (фото)

Снегопад полностью прекратится только к вечеру воскресенья.

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За ночь в Москве выпало 15 мм осадков. Это 40% от месячной нормы, сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы в субботу.

В некоторых районах города сугробы выросли до 65−70 см, и это не предел, говорят метеорологи.

С начала снегопада в столице выпало уже 24 мм осадков, что составляет свыше 65% месячной нормы. Накануне снегопад в столице побил суточный рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году.

13 февраля из-за продолжительного снегопада отменены шесть авиарейсов, еще более 40 рейсов задержаны или прибыли с опозданием, сообщает РБК. Сообщается о задержках в движении наземного транспорта на некоторых маршрутах. Загруженность дорог оценивают в 8 баллов.

Синоптики прогнозируют, что снегопад в Москве ослабнет к 15:00 субботы, а полностью прекратится только к вечеру воскресенья.

Ранее Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе, сообщив, что вслед за снегопадами и метелями в центре Европейской России будут усиливаться морозы.

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Анна Лысенко

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