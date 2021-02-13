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12:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Капля «превратилась» в снежинку в завораживающем видео

Знакомый процесс показали с невероятной детализацией.

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Фотограф, известный в соцсетях как Йенс, ведет канал «Другая перспектива», в котором показывает всем известные вещи с неожиданной точки зрения.

В одном из последних видео Йенс снял с помощью макрообъектива, как тает обычная снежинка, а затем показал процесс в обратном порядке.

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В завораживающем ролике капля воды «внезапно» начинает приобретать сложную структуру, пока не становится красивой снежинкой.

В еще одном, не менее завораживающем, видео Йенс показал в деталях, как замерзает мыльный пузырь.

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Ранее фотограф Крис Ратцлафф из Канады поделился своим секретом впечатляющих «морозных» пузырей.

Анна Лысенко

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