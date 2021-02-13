Капля «превратилась» в снежинку в завораживающем видео
Знакомый процесс показали с невероятной детализацией.
Знакомый процесс показали с невероятной детализацией.
Фотограф, известный в соцсетях как Йенс, ведет канал «Другая перспектива», в котором показывает всем известные вещи с неожиданной точки зрения.
В одном из последних видео Йенс снял с помощью макрообъектива, как тает обычная снежинка, а затем показал процесс в обратном порядке.
В завораживающем ролике капля воды «внезапно» начинает приобретать сложную структуру, пока не становится красивой снежинкой.
В еще одном, не менее завораживающем, видео Йенс показал в деталях, как замерзает мыльный пузырь.
Ранее фотограф Крис Ратцлафф из Канады поделился своим секретом впечатляющих «морозных» пузырей.
Анна Лысенко