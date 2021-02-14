Народные приметы на 14 февраля: какой будет весна
14 февраля церковь чтит память мученика Трифона Апамейского, Никейского. В народе Трифонов день прозвали
14 февраля церковь чтит память мученика Трифона Апамейского, Никейского. В народе Трифонов день прозвали
О Трифоновом дне существовали приметы. Считалось, каков Трифон, таковы и оставшиеся дни февраля. Если ветер сильный и холодный, то и весна не будет баловать теплом, а лето будет дождливым. Если на улице штиль, то весна будет тёплой.
Звездное небо — к поздней весне. Если под вечер небо покрывается туманным слоем прозрачного белого облака — к хорошей погоде. Снег идет — весна будет дождливая. Похолодало — весна будет поздняя и холодная.