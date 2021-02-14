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15:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Российский космонавт сфотографировал озеро в форме сердца

Но пользователи увидели в очертаниях водоема силуэты животных, Купидона и даже башмака.

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Бортинженер МКС Сергей Кудь-Сверчков поделился фотографией африканского озера Чад, сделанной с орбиты. Как оказалось, этот уникальный водоем отдаленно напоминает по форме сердце, что оказалось весьма кстати в День святого Валентина.

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Некоторым пользователям озеро больше напомнило летящего Купидона, а другим подписчикам — башмак или птицу.

«Я один разглядел тут силуэт бобра?» — шутит один из читателей Кудь-Сверчкова. «Мне скунс привиделся чёрный», — не согласна одна из подписчиц. «Больше на ворона какого-то походит», — ответил один из пользователей.

«Мне больше видится птица. Но раз сегодня День святого Валентина, то, конечно, только сердце!» — согласился один из читателей.

Бессточное реликтовое озеро находится в центральной Африке на территории четырёх стран: Чада, Камеруна, Нигера и Нигерии. Это крупнейший водоем в регионе, но исследователи утверждают, что в прошлом он был по-настоящему гигантским.

Чад — это остаток древнего водоема Мега-Чада, или Палеочада, акватория которого достигала 300−400 тыс. квадратных километров. Еще 7 тысяч лет он был связан с Атлантикой сетью рек. Именно так в озеро попали ламантины.

В Чаде также водятся гиппопотамы, крокодилы, множество птиц и 179 видов рыб.

Анна Лысенко

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