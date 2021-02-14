Российский космонавт сфотографировал озеро в форме сердца
Но пользователи увидели в очертаниях водоема силуэты животных, Купидона и даже башмака.
Но пользователи увидели в очертаниях водоема силуэты животных, Купидона и даже башмака.
Бортинженер МКС Сергей
Некоторым пользователям озеро больше напомнило летящего Купидона, а другим подписчикам — башмак или птицу.
«Я один разглядел тут силуэт бобра?» — шутит один из читателей
«Мне больше видится птица. Но раз сегодня День святого Валентина, то, конечно, только сердце!» — согласился один из читателей.
Бессточное реликтовое озеро находится в центральной Африке на территории четырёх стран: Чада, Камеруна, Нигера и Нигерии. Это крупнейший водоем в регионе, но исследователи утверждают, что в прошлом он был
В Чаде также водятся гиппопотамы, крокодилы, множество птиц и 179 видов рыб.
Анна Лысенко