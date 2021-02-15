Холодный март: какая весна ждет Россию
Синоптики предсказали поздний приход климатической весны.
Синоптики предсказали поздний приход климатической весны.
Календарная весна в России начнется с холодов, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Наступление климатической весны, которое, как правило, происходит 27 марта, будет сдвинуто вправо на
По словам синоптика, в марте средняя температура будет ниже нормы на 1−4°C. Ожидается также дефицит осадков. При этом разрушаться лежащий на земле снег будет с задержкой — в городах это произойдет к
Сейчас снега в Москве очень много — сильный снегопад принес в ночь на 12 февраля более 60% месячной нормы осадков, порывы ветра достигали 18 метров в секунду. По данным центра погоды «Фобос», с начала суток в городе выпало 15 миллиметров осадков, что составляет более 40% месячной нормы, это уже является рекордом для 13 февраля. Согласно данным Гидрометцентра, месячная норма осадков для февраля в Москве составляет 36 мм.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, день 13 февраля стал вторым самым снежным за 142 года. «Новый рекорд
Власти Москвы планируют очистить город от снега за пять суток, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам
2 февраля сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус дал прогноз погоды на весну — она придет в столицу в конце марта.
Он добавил, что осадки в течение трех весенних месяцев ожидаются в пределах нормы. Синоптик подчеркнул, что в марте средний температурный показатель ожидается на уровне -2,2°С, в апреле — +5,8°С, в мае — +13,1°С.
Леус отметил, что в мае температура воздуха может превысить норму. «Весна в понимании метеорологов — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта. Северный у нас климат», — объяснял ранее синоптик.
Текущая зима примечательна большим количеством погодных аномалий. Хотя «жары» прошлой зимы метеорологические условия в стране пока не достигли (и вряд ли достигнут), повсеместно фиксируются необычно сильные заморозки и потепления.