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16:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

В обычно жарком Техасе сейчас рекордно низкие температуры. С чем это связано?

Техас известен своими обширными пустынями и изнуряющей жарой, но сейчас он покрыт толстым слоем льда.

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Подобные сцены - в городе Одессе, Техас - необычны для штата | Источник: Reuters

В штате температура воздуха опустилась до более чем 30-летнего минимума, а в некоторых районах бьет рекорды, которым более века.

В некоторых районах Техаса в воскресенье было -18C, и синоптики предупреждают, что морозы не отступят еще неделю.

Почему Техас внезапно замерз?

По данным Национальной метеорологической службы США, это произошло из-за «арктической волны», которая возникла чуть выше границы США и Канады.

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Такие волны холодного воздуха обычно задерживают в Арктике области низкого давления. Однако на прошлой неделе арктическая атмосфера добралась через Канаду до США.

«Обширная область минусовых температур на севере страны заложила основу для зимних штормов, которые могут нанести ущерб всей стране, от побережья до побережья, не только в эти выходные, но и на следующей неделе», — говорится в сообщении метеорологической службы, выпущенном в пятницу.

В воскресенье вечером президент Джо Байден объявил чрезвычайное положение в Техасе и уполномочил федеральные ведомства координировать помощь при стихийных бедствиях в штате.

Оператор энергосистемы штата, Совет по надежности электроснабжения Техаса (Ercot), с утра понедельника начал проводить веерные отключения электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

«Светофоры и другая инфраструктура могут быть временно отключены от электроснабжения», — говорится в сообщении совета.

Он также выпустил предупреждение о чрезвычайной ситуации в области энергетики, призывающее потребителей сократить потребление электроэнергии.

Это одни из самых низких температур в штате за более чем 30 лет | Источник: Reuters

Необычная погода уже вызвала жертвы. В четверг обледеневшие дороги стали причиной крупной аварии с участием более 100 автомобилей в Форт-Уэрте, штат Техас. Ее жертвами стали шесть человек и еще десятки нуждались в госпитализации. В воскресенье было зарегистрировано около 120 автомобильных аварий, написал в «Твиттере» начальник пожарной охраны Хьюстона Сэмюэл Пенья.

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Предупреждения о зимних условиях будут действовать как минимум до вторника, когда погодная система начнет двигаться на север.

Марк Ченар, синоптик из Центра прогнозирования погоды, сообщил Рейтер, что в Амарилло в Техасе максимальная температура ожидается в районе -17 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд города в -11C был установлен еще в 1895 году.

В городе Лаббок температура не поднимется выше -13C. Эти температуры, по словам Ченара, «на 40−50 градусов [по Фаренгейту, 10−15 градусов Цельсия] ниже среднего».

По прогнозам, на этой неделе в некоторых частях Оклахомы и Техаса выпадет до 30 см снега, а в Далласе — около 10 см.

Ченар предупреждает о более опасных дорожных условиях в Хьюстоне в связи с ожидающимся мокрым снегом и ледяным дождем.

Источник: CHRIS BOOTH

Рекордно холодная погода стояла на минувшей неделе и в Великобритании. В Шотландии была зафиксирована самая низкая температура за последние 25 лет. Это -23 градуса по шкале Цельсия. Рекорд установлен в деревне Бремар в Абердиншире — ночь на четверг там была самой морозной в Британии с 1995 года.

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