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19:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мороз превратил рождественскую гирлянду в радужные сосульки

Очень живописное зрелище.

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Пользователь Reddit с ником nieman23 в середине февраля опубликовал на ресурсе фото, сделанное на крыльце его дома в Нью-Джерси. Автор поста рассказал, что после рождественских праздников ему было лень снимать светящуюся гирлянду, и природа решила этим воспользоваться.

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Ударившие морозы и тающий из-за печной трубы снег на крыше сделали свое дело — электрическая гирлянда превратилась в большие сосульки, а когда с наступлением темноты лампочки загорелись, то сосульки начали переливаться всеми цветами радуги. «В кои-то веки лень оправдала себя», — подписал снимок автор.

Он уточнил, что сосульки образовывались на гирлянде и раньше, но были меньше и не «доживали» до темноты и освещения — в целях безопасности их сбивали с крыши лопатой.

Реддитор уточнил, что в этот раз некоторые ледяные украшения достигали в длину почти двух метров.

Екатерина Гура

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