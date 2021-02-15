Left my Christmas lights up. Laziness paid off for once. via /r/pics https://t.co/Alg9gmJNJj pic.twitter.com/l5Cq2RDOaR— Asep Saepul (@xasjmak) February 14, 2021
Мороз превратил рождественскую гирлянду в радужные сосульки
Очень живописное зрелище.
Очень живописное зрелище.
Пользователь Reddit с ником nieman23 в середине февраля опубликовал на ресурсе фото, сделанное на крыльце его дома в
Ударившие морозы и тающий
Он уточнил, что сосульки образовывались на гирлянде и раньше, но были меньше и не «доживали» до темноты и освещения — в целях безопасности их сбивали с крыши лопатой.
Реддитор уточнил, что в этот раз некоторые ледяные украшения достигали в длину почти двух метров.
Екатерина Гура