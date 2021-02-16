#Amsterdam #ijsnietoveralgoed #keizersgracht pic.twitter.com/mhZAuCQ9x6— Geertje (@ikkomuitdrenthe) February 14, 2021
Житель Амстердама окунулся в прорубь в коньках (видео)
Европейцы радуются морозной погоде.
Европейцы радуются морозной погоде.
Пользователи соцсетей массово делятся видео, на котором местный житель устроил настоящее шоу на замерзшем канале Кайзерграхт.
Мужчина в одних плавках и коньках сперва хорошенько разогнался, а затем свернул к тонкому льду, который не выдержал его веса. Мужчина провалился под лед, но сразу вынырнул и встал на дно — в этом месте Кайзерграхт не глубокий. Наблюдатели на берегу встретили его овациями.
Забеги на коньках в сочетании с заплывами — старая голландская традиция. В частности, такой «спорт» иногда практикуют на местном конькобежном марафоне «Эльфстедентохт» во Фрисланде. Но в центре Амстердама полюбоваться подобной картиной удается крайне редко.
Анна Лысенко