Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
42Снимок акул стал лучшим на конкурсе подводной фотографии
28Инаугурации прошлого
13:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Житель Амстердама окунулся в прорубь в коньках (видео)

Европейцы радуются морозной погоде.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Пользователи соцсетей массово делятся видео, на котором местный житель устроил настоящее шоу на замерзшем канале Кайзерграхт.

Мужчина в одних плавках и коньках сперва хорошенько разогнался, а затем свернул к тонкому льду, который не выдержал его веса. Мужчина провалился под лед, но сразу вынырнул и встал на дно — в этом месте Кайзерграхт не глубокий. Наблюдатели на берегу встретили его овациями.

Забеги на коньках в сочетании с заплывами — старая голландская традиция. В частности, такой «спорт» иногда практикуют на местном конькобежном марафоне «Эльфстедентохт» во Фрисланде. Но в центре Амстердама полюбоваться подобной картиной удается крайне редко.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Таких женщин никогда не берут замуж. И вот почему
Наконец о пенсионерах подумали. Ожидает их вот что
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
Hi-Tech
Вскрытие гробницы Тутанхамона. Как это было (мы нашли цветные фото) 17 февраля 1923 исследователи приступили к вскрытию двери в погребальную камеру
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Дети
Вдова Иосифа Кобзона впервые рассказала о тайном ребенке певца Нелли Кобзон побеседовала с журналистами
Новости партнеров
Что зеки сделали с Ефремовым на зоне: побледнели даже надзиратели
Малышка долго не набирала вес. Потом мама заглянула ей в рот и все поняла
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»