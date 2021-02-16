Житель Техаса прокатился по улице на сноуборде (видео)
Регион засыпало небывалым снегом
Регион засыпало небывалым снегом
Житель американского города
Город
За сутки на улицах города образовались небывалые для этих мест сугробы. Именно этим обстоятельством воспользовался один из местных жителей, который прокатился по пустынной заснеженной улице на сноуборде. Видео быстро стало вирусным в соцсетях, а героя ролика похвалили за креативность.
Как сообщают синоптики, в ближайшие дни в Техасе сохранятся плохие погодные условия и снегопады.
Екатерина Гура