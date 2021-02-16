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15:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Житель Техаса прокатился по улице на сноуборде (видео)

Регион засыпало небывалым снегом

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Житель американского города Сан-Антонио, штат Техас, решил воспользоваться резко ухудшившимися погодными условиями в регионе. В середине февраля несколько американских штатов накрыла сильная снежная буря, которая засыпала снегом даже пустыни в национальных парках Техаса.

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Город Сан-Антонио оказался практически в центре стихии. По данным Национальной метеорологической службы, в ночь на 14 февраля там наблюдался штормовой ветер и прирост снега более 5 сантиметров в час.

За сутки на улицах города образовались небывалые для этих мест сугробы. Именно этим обстоятельством воспользовался один из местных жителей, который прокатился по пустынной заснеженной улице на сноуборде. Видео быстро стало вирусным в соцсетях, а героя ролика похвалили за креативность.

Как сообщают синоптики, в ближайшие дни в Техасе сохранятся плохие погодные условия и снегопады.

Екатерина Гура

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