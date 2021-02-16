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17:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Взрывы и газовые пузыри: вулкан Этна начал извергаться сильнее

Специалисты заметили возрастающую активность.

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Источник: Reuters

Ученые из Национального института геофизики и вулканологии обсерватории Этнео сообщили, что с раннего утра 15 февраля наблюдается постепенное усиление взрывной активности в юго-восточном кратере вулкана Этна.

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Специалисты зафиксировали активные выбросы газа и участившиеся взрывы.

В то же время активность продолжается в восточных жерлах того же кратера и в северо-восточном кратере. По всем показателям вулкан стал вести себя более активно, так что специалисты не исключают масштабного извержения.

По данным ученых, источник подземных толчков находится на глубине около 2900 метров. Тем временем жители и гости острова Сицилия также заметили необычную активность вулкана. В соцсетях стали появляться новые фото и видео Этны.

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Напомним, что извергаться вулкан начал в конце января, а недавно в Сети появились завораживающие фото Этны из космоса.

Екатерина Гура

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