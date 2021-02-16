Взрывы и газовые пузыри: вулкан Этна начал извергаться сильнее
Специалисты заметили возрастающую активность.
Специалисты заметили возрастающую активность.
Ученые из Национального института геофизики и вулканологии обсерватории Этнео сообщили, что с раннего утра 15 февраля наблюдается постепенное усиление взрывной активности в
Специалисты зафиксировали активные выбросы газа и участившиеся взрывы.
В то же время активность продолжается в восточных жерлах того же кратера и в
По данным ученых, источник подземных толчков находится на глубине около 2900 метров. Тем временем жители и гости острова Сицилия также заметили необычную активность вулкана. В соцсетях стали появляться новые фото и видео Этны.
Напомним, что извергаться вулкан начал в конце января, а недавно в Сети появились завораживающие фото Этны из космоса.
Екатерина Гура