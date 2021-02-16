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19:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Антарктиде «зацвел» снег (фото)

Об этом рассказали сотрудники научной станции

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Рядом с украинской антарктической станцией «Академик Вернадский» снег окрасился в зеленые и малиновые оттенки. Об этом рассказали сотрудники станции и поделились снимками в соцсетях. Такая же ситуация происходит и в других районах.

Опубликовано Національний антарктичний науковий центр Понедельник, 15 февраля 2021 г.

Конец антарктического лета является благоприятным периодом для роста в снегу микроскопических водорослей. Их споры устойчивы к экстремальным температурам, но в течение зимы находятся в «сонном» состоянии. Зато когда погодные условия становятся более благоприятными, споры прорастают, и снег начинает «цвести» и менять свой цвет. Пигмент хлорофилла придает снегу зеленый оттенок, а каротин — красный (в данном случае малиновый).

Опубликовано Національний антарктичний науковий центр Понедельник, 15 февраля 2021 г.
Опубликовано Національний антарктичний науковий центр Понедельник, 15 февраля 2021 г.

Ученые отмечают, что снег регулярно начал окрашиваться несколько лет назад, и это довольно плохой знак для экологии. Из-за повышения температуры на планете водоросли в снегу растут активнее, что в свою очередь приводит к потемнению снега. Он начинает поглощать больше тепла и активнее таять, тем самым меняя общий климат.

Опубликовано Національний антарктичний науковий центр Понедельник, 15 февраля 2021 г.

Улюблене озеро наших скуа, на острові Скуа.

Опубликовано Анной Соиной Воскресенье, 14 февраля 2021 г.

Екатерина Гура

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