В Антарктиде «зацвел» снег (фото)
Об этом рассказали сотрудники научной станции
Об этом рассказали сотрудники научной станции
Рядом с украинской антарктической станцией «Академик Вернадский» снег окрасился в зеленые и малиновые оттенки. Об этом рассказали сотрудники станции и поделились снимками в соцсетях. Такая же ситуация происходит и в других районах.
Конец антарктического лета является благоприятным периодом для роста в снегу микроскопических водорослей. Их споры устойчивы к экстремальным температурам, но в течение зимы находятся в «сонном» состоянии. Зато когда погодные условия становятся более благоприятными, споры прорастают, и снег начинает «цвести» и менять свой цвет. Пигмент хлорофилла придает снегу зеленый оттенок, а каротин — красный (в данном случае малиновый).
Ученые отмечают, что снег регулярно начал окрашиваться несколько лет назад, и это довольно плохой знак для экологии.
Екатерина Гура