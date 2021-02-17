На Сицилии началось масштабное извержение вулкана Этна (фото, видео)
Власти закрыли ближайший аэропорт, а на улицах городов выпал пепел
Власти закрыли ближайший аэропорт, а на улицах городов выпал пепел
Вечером 16 февраля на итальянском острове Сицилия началось извержение самого активного вулкана Европы — Этна. Выбросы пепла и потоки лавы зафиксировали на
В ближайших городах и поселках выпал пепел, а местные власти закрыли аэропорт в городе Катания.
Накануне специалисты предупредили о резко возросшей активности внутри вулкана в районе
Утром 17 февраля уровень угрозы упал с красного до оранжевого, а в городах началась уборка улиц от пепла и подсчет ущерба, причиненного вулканом местным автовладельцам и фермерам. При этом извержение вулкана продолжается.
Екатерина Гура