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13:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Сицилии началось масштабное извержение вулкана Этна (фото, видео)

Власти закрыли ближайший аэропорт, а на улицах городов выпал пепел

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Вечером 16 февраля на итальянском острове Сицилия началось извержение самого активного вулкана Европы — Этна. Выбросы пепла и потоки лавы зафиксировали на юго-восточном склоне. Столбы дыма поднялись на сотни метров над вулканом и ветром разнеслись на несколько десятков километров вокруг.

В ближайших городах и поселках выпал пепел, а местные власти закрыли аэропорт в городе Катания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне специалисты предупредили о резко возросшей активности внутри вулкана в районе юго-восточного кратера, а потому специальные службы успели подготовиться к извержению.

Утром 17 февраля уровень угрозы упал с красного до оранжевого, а в городах началась уборка улиц от пепла и подсчет ущерба, причиненного вулканом местным автовладельцам и фермерам. При этом извержение вулкана продолжается.

Екатерина Гура

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