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17 февраля, источник: m24.ru

Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» в праздничные дни

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в праздничные дни москвичи столкнутся с «барической пилой» в виде резких скачков атмосферного давления.

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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По его словам, метеозависимые люди в эти дни могут испытывать недомогание.

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«Показания барометра будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба за каждые сутки — 747, 756, 746. На самочувствии метеозависимых людей это может негативно сказаться», — цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее москвичей предупредили об опасной погоде. По прогнозам синоптиков, желтый уровень будет действовать в Москве до 11:00 четверга, 18 февраля.

Также сообщалось, что за минувшую ночь сугробы в столице выросли до 74 сантиметров. Прирост свежевыпавшего снега составил 2 сантиметра. Больше всего снега выпало в ЮЗАО — 3 сантиметра.

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