Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» в праздничные дни
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в праздничные дни москвичи столкнутся с «барической пилой» в виде резких скачков атмосферного давления.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в праздничные дни москвичи столкнутся с «барической пилой» в виде резких скачков атмосферного давления.
По его словам, метеозависимые люди в эти дни могут испытывать недомогание.
«Показания барометра будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба за каждые сутки — 747, 756, 746. На самочувствии метеозависимых людей это может негативно сказаться», — цитирует Тишковца РИА Новости.
Ранее москвичей предупредили об опасной погоде. По прогнозам синоптиков, желтый уровень будет действовать в Москве до 11:00 четверга, 18 февраля.
Также сообщалось, что за минувшую ночь сугробы в столице выросли до 74 сантиметров. Прирост свежевыпавшего снега составил 2 сантиметра. Больше всего снега выпало в ЮЗАО — 3 сантиметра.