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16:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Заснеженную Фудзияму показали из космоса

Потрясающая панорама.

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Японский астронавт Соити Ногути показал заснеженную гору Фудзияма с борта Международной космической станции.

Нередко подножие стратовулкана на японском острове Хонсю скрыто за облаками, но в этот раз впечатляющий масштаб «священной горы», возвышающейся над окружающим Национальным парком Фудзи-Хаконэ-Идзу, виден очень хорошо.

Ранее бортинженер МКС Сергей Кудь-Сверчков поделился фотографией африканского озера Чад, сделанной с орбиты. Как оказалось, этот уникальный водоем отдаленно напоминает по форме сердце.

Анна Лысенко

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