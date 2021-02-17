２月１６日朝、撮りタテの #富士山 Mt. #Fuji pic.twitter.com/mgcVBLg6od— NOGUCHI, Soichi 野口 聡－（のぐち そういち） (@Astro_Soichi) February 15, 2021
Заснеженную Фудзияму показали из космоса
Потрясающая панорама.
Потрясающая панорама.
Японский астронавт Соити Ногути показал заснеженную гору Фудзияма с борта Международной космической станции.
Нередко подножие стратовулкана на японском острове Хонсю скрыто за облаками, но в этот раз впечатляющий масштаб «священной горы», возвышающейся над окружающим Национальным парком
Ранее бортинженер МКС Сергей
Анна Лысенко