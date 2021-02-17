Дома в ирландской деревне покрылись морской пеной (видео)
Необычное зрелище.
Необычное зрелище.
Несколько домов и улиц в небольшой ирландской деревне Бунмахон покрылись облаками белой пены. Местные жители делятся видео необычного погодного явления в соцсетях.
По данным метеорологов, такая морская пена образуется, когда штормовые волны «взбивают» органические вещества, растворенные в воде. Обычно она исчезает через несколько дней.
В начале февраля похожее явление наблюдали в Аргентине. Однако сильного ветра или шторма, которые часто являются причиной такого природного явления, в этом районе не было, что поставило специалистов в тупик.
Анна Лысенко