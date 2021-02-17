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17:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дома в ирландской деревне покрылись морской пеной (видео)

Необычное зрелище.

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Несколько домов и улиц в небольшой ирландской деревне Бунмахон покрылись облаками белой пены. Местные жители делятся видео необычного погодного явления в соцсетях.

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По данным метеорологов, такая морская пена образуется, когда штормовые волны «взбивают» органические вещества, растворенные в воде. Обычно она исчезает через несколько дней.

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В начале февраля похожее явление наблюдали в Аргентине. Однако сильного ветра или шторма, которые часто являются причиной такого природного явления, в этом районе не было, что поставило специалистов в тупик.

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