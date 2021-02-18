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08:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о «голубой» погоде в ближайшие пять дней

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о «голубой» и «синей» погоде в ближайшие пять дней. Он рассказал РИА Новости, что россиян ждет холодная аномалия, которая обозначается на синоптической карте оттенками синего цвета. По его словам, такая ситуация будет наблюдаться в большинстве регионов России.

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Источник: Reuters

«Фактически, если смотреть на среднюю аномалию температуры на ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, то практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью — синим цветом, то есть холодная погода. Аномалия температуры отрицательная», — сказал Вильфанд.

В Северо-Западном, Приволжском и Центральном федеральных округах температуры 18—19 февраля будут примерно на 12 градусов ниже нормы. При этом в субботу, 20 февраля, температура опустится на восемь градусов ниже нормы, в воскресенье — на 1−2 градуса ниже положенного, как и в понедельник.

Ученый отметил, что на Дальнем Востоке ожидается температура около нормы или выше нормы на четыре градуса. Температуру выше нормы на 6−8 градусов в ближайшие дни могут ожидать только жители Камчатки и Сахалина.

Ранее Вильфанд предупредил об опасности схода лавин в горах российского курортного города Сочи. По его словам, опасность впервые угрожает склонам на уровне выше 500 метров над уровнем моря. При этом ранее прогнозировалась лавиноопасность выше 1,5−2 тысяч метров. Он подчеркнул, что ситуация опасная, так как нижний край лыжных спусков в тех местах находится на высоте 800−900 метров.

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